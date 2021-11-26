Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik annesi kızını solda sıfır bıraktı! Arka Sokaklar’ın Zeliş’i olarak hafızalara kazınmıştı

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak hafızalarda yer edinen Yüsra Geyik şimdilerde Camdaki Kız'da boy gösteriyor. Binlerce takipçisine rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Yüsra Geyik ve annesi Zeynep'i yan yana görenler benzerliklerine hayret etti. Görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Yüsra Geyik'in ailesi olmak üzere ünlülerin aileleri...