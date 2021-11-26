Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik annesi kızını solda sıfır bıraktı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak hafızalara kazınmıştı
Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Uzun soluklu Arka Sokaklar macerasından sonra yeni limanlara yelken açmak isteyen Yüsra Geyik şimdilerde Camdaki Kız'da Melisa karakterine hayat veriyor. Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne-kızın birbirine olan benzerlikleri bir yana, anne Zeynep Geyik'in güzelliği ve genç görüntüsü herkesi kendisine hayran bıraktı.
Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakteri ile uzun yıllar dizinin kadrosunda yer alan ve geniş kitlelerce tanınan Yüsra Geyik Camdaki Kız dizisinde 20. bölümde dahil oldu. Muzo'nun Nalan'a hayatımda biri var yalanının ardından Muzo para karşılığında yemekte kendisine eşlik edecek bir kadın ile anlaşmıştı. Dizide Melisa karakterine hayat veren Yüsra Geyik ile Muzo arasında yeşermeye başlayacak olan aşk hikayesinde Muzo, Melisa'ya bağlanırken onu hediyelerle şımartıyor.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak hafızalarda yer edinen Yüsra Geyik şimdilerde Camdaki Kız'da boy gösteriyor. Binlerce takipçisine rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Yüsra Geyik ve annesi Zeynep'i yan yana görenler benzerliklerine hayret etti. Görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Yüsra Geyik'in ailesi olmak üzere ünlülerin aileleri...