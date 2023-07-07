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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek paylaştı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek paylaştı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı Camdaki Kız dizisindeki Levent rolüyle tanınan Tuğrul Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Dizide Selma Ergeç ile partner olan oyuncu, sevgilisi ile tatil pozunu yayınladı. Tülek'in sevgilisinin kim olduğunu görenler ise şaşıp kaldı. Bakın Tuğrul Tülek hangi oyuncuyla aşk yaşıyormuş...

takvim.com.tr
07.07.2023 13:41 - Son Güncelleme: 07.07.2023 13:42
Camdaki Kız’ın Levent’i Tuğrul Tülek paylaştı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Camdaki Kız dizisindeki Levent karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Tuğrul Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ın Levent’i Tuğrul Tülek paylaştı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Ünlü oyuncu, sevgilisi ile verdiği tatil pozlarını Instagram sayfasında yayınlayarak adeta ilan-ı aşkta bulundu.

Camdaki Kız’ın Levent’i Tuğrul Tülek paylaştı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Instagram hesabından sevgilisiyle samimi pozlarını yayınlayan Tülek, "Akyaka'da gün batımı" notunu yazdı.

Camdaki Kız’ın Levent’i Tuğrul Tülek paylaştı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Tülek'in Arka Sokaklar'ın yıldız ismiyle aşk yaşadığını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Camdaki Kız’ın Levent’i Tuğrul Tülek paylaştı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

İşte Tuğrul Tülek'in paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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