Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek paylaştı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...
Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı Camdaki Kız dizisindeki Levent rolüyle tanınan Tuğrul Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Dizide Selma Ergeç ile partner olan oyuncu, sevgilisi ile tatil pozunu yayınladı. Tülek'in sevgilisinin kim olduğunu görenler ise şaşıp kaldı. Bakın Tuğrul Tülek hangi oyuncuyla aşk yaşıyormuş...
07.07.2023 13:41 - Son Güncelleme: 07.07.2023 13:42
Camdaki Kız dizisindeki Levent karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Tuğrul Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.