Camdaki Kız’ın Laz Kızı şarkıcı Alya bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...
Burcu Biricik, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil olan şarkıcı Alya'nın hayatı merak konusu oldu. Dizide Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri karakteriyle yakınlaşan Laz Kızı rolüyle rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Alya aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte şarkıcı ve oyuncu Alya'nın memleketi...
Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil olan şarkıcı Alya'nın hayatı merak konusu oldu. Bunun üzerine "Camdaki Kız dizisinde Laz Kızı karakterini canlandıran Alya kimdir? Laz Kızı'nı oynayan Alya aslen nereli, kaç yaşında?" soruları aratılmaya başlandı.
ŞARKICI ALYA KİMDİR?
Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olan Alya, Rising Star adlı yarışmayla tanındı.
Klasik Müzik üzerine flüt eğitimi alan Alya, Avrupa'da birçok derece elde etti ve sonrasında da Türkiye'ye döndü.
2019 Galatasaray Şampiyonluk Marşı ve "Kupalara Layıksın Sen" marşıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Alya, aynı sene "Gücün Varsa" teklisini çıkardı.
13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen şarkıcının özellikle memleketi merak edildi. Alya'nın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.