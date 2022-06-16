Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşi kendisine hayran bıraktı! Kaşla göz arasında çocuk bile yaptılar
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın merakla beklenen Hayri karakterini canlandıran oyuncu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Burcu Biricik'in partneri olan isim Cihangir Ceyhan oldu. Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan aynı zamanda son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sonrası ortalık karışmıştı. Paylaşımı sonrası evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıkan Cihangir Ceyhan'ın eşi merak konusu. Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi herkesi güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
16.06.2022 12:14 - Son Güncelleme: 16.06.2022 12:14
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın herkes bekar olduğunu sanarken yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.
Cihangir Ceyhan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını paylaşan oyuncu gündeme oturdu.
Cihangir Ceyhan'ın dünyalar tatlısı olduğu sosyal medya aleminin yeni fenomeni olurken, Ceyhan'ın eşi de merak konusu oldu. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.