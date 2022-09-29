Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Kaşla göz arasında çocuk da yapmışlar
Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan, geçen sezon Camdaki Kız kadrosunda dahil olmuştu. Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin yasak aşkı Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan, bu sezon dizide daha aktif rol alıyor. Nalan ve ile Hayri aşkının filizlenmeye başladığı şu bölümlerde Ceyhan son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sonrası ortalık karışmıştı. Paylaşımı sonrası evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıkan Cihangir Ceyhan'ın eşi merak konusu. Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi herkesi güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
29.09.2022 09:58 - Son Güncelleme: 29.09.2022 09:58
2016 yılında internetten yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde 'Cio' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılında Çukur dizisinde 'Azer Kurtuluş' karakteriyle boy gösterdi.
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın herkes bekar olduğunu sanarken yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.
Cihangir Ceyhan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını paylaşan oyuncu gündeme oturdu.
Cihangir Ceyhan'ın dünyalar tatlısı olduğu sosyal medya aleminin yeni fenomeni olurken, Ceyhan'ın eşi de merak konusu oldu. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.