Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ı Adanalı sanıyorsanız yanıldız! Bakın Cihangir Ceyhan aslen nereli işte memleketi

2016 yılında internetten yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde 'Cio' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılında Çukur dizisinde 'Azer Kurtuluş' karakteriyle boy gösterdi. Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, Adana ile özdeşleşse de bakın aslen nereliymiş. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin memleketleri.