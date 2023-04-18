Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan sır gibi sakladığı eşini ve oğlunu paylaştı ortalık yıkıldı! İşte Cihangir Ceyhan'ın oğlu ve güzel eşi
Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan, geçen sezon Camdaki Kız kadrosuna dahil olmuştu. Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin yasak aşkı Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan, Nalan olan aşkıyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Nalan ve ile Hayri aşkının artık resmen doludizgin ilerlediği ve finale yaklaşılan şu bölümlerde Ceyhan son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıkan Cihangir Ceyhan önceki gün sır gibi sakladığı eşi ve oğlunu paylaştı.
18.04.2023 10:14 - Son Güncelleme: 18.04.2023 10:16
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisine dahil olan Cihangir Ceyhan, Hayri karakteriyle karşımıza çıkıyor.
Oyunculuğu dışında özel hayatıyla gündem olmak istemeyen Cihangir Ceyhan'ın evli olduğu ortaya çıkmıştı. Hem evli olan hem de bir çocuğu olan Ceyhan, hayranlarını şaşırtmıştı. Mutlu bir ailesi olan oyuncunun eşi ise gündem oldu.
Cihangir Ceyhan'ın dünyalar tatlısı olduğu sosyal medya aleminin yeni fenomeni olurken, Ceyhan'ın eşi de merak konusu oldu. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.