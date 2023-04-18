Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan sır gibi sakladığı eşini ve oğlunu paylaştı ortalık yıkıldı! İşte Cihangir Ceyhan’ın oğlu ve güzel eşi

Oyunculuğu dışında özel hayatıyla gündem olmak istemeyen Cihangir Ceyhan'ın evli olduğu ortaya çıkmıştı. Hem evli olan hem de bir çocuğu olan Ceyhan, hayranlarını şaşırtmıştı. Mutlu bir ailesi olan oyuncunun eşi ise gündem oldu.