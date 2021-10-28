Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan bakın aslen nereli çıktı! Adana sanıyorduk ama değilmiş işte memleketi
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın merakla beklenen Hayri karakterini canlandıran oyuncu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Burcu Biricik'in partneri olan isim Cihangir Ceyhan oldu. Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan aynı zamanda son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. Adana ile özdeşleşen cihangir Ceyhan'ın memleketi bakın neresiymiş. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, 1991 yılında annesini kaybetti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk sene İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde 'Serdar' karakteriyle yaşadı.
2016 yılında internetten yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde 'Cio' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılında Çukur dizisinde 'Azer Kurtuluş' karakteriyle boy gösterdi. Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, Adana ile özdeşleşse de bakın aslen nereliymiş. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin memleketleri.