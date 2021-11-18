Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi Eşkıya’nın yıldızı çıktı gören şaştı! Hem Eşkıya da hem Kurtlar Vadisi’nde...

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

27 Mayıs 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Okulda önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 – 2003 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. Kuruculuğunu da yaptığı Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. 2005 yılından itibaren yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde temel oyunculuk dersleri vermeye başladı.