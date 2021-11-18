Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi Eşkıya'nın yıldızı çıktı gören şaştı! Hem Eşkıya da hem Kurtlar Vadisi'nde...
Kanal D ekranlarında 2. sezonuyla izleyiciyle buluşan Camdaki Kız reytinglerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Enis Arıkan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Hande Ataizi, Nur Sürer, Nihal Menzil, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tuğrul Tülek, Cihangir Ceyhan gibi isimleri barındıran Camdaki Kız'da, şüphesiz en kritik karakterlerden biri Gülcihan. Gülcihan'ın büyük sırrı ileride dizinin akışını değiştirecek cinsten. Gülcihan'a hayat veren Devrim Yakut ise hem güzelliği hem de oyunculuğuyla hayran bırakıyor. 53 yaşındaki usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar eşini görünce şaştı kaldı. Devrim Yakut'un eşi başta Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz olmak üzere pek çok yapımda rol alan bir isim.
DEVRİM YAKUT KİMDİR?
27 Mayıs 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Okulda önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 – 2003 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. Kuruculuğunu da yaptığı Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. 2005 yılından itibaren yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde temel oyunculuk dersleri vermeye başladı.
"Kelebeğin Rüyası" adlı filmde Fikriye Onur karakterini canlandırdı. Dar Elbise, Ekşi Elmalar, Bana Masal Anlatma, Düğün Dernek 2: Sünnet gibi sinema filmlerinde yer aldı.
İşte başta Devrim Yakut olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.