Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Ölümlerden dönmüştü! Hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut'un özel hayatı merak edildi. İzleyiciler, geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atması sonucu hastanelik olduğunu açıklayan Devrim Yakut ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ederken ünlü oyuncunun en çok eşi merak konusu oldu. 27 Mayıs 1968'de Ankara'da dünyaya gelen Yakut'un kendisi gibi oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Devrim Yakut'un hem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hem de Kurtlar Vadisi'nde rol alan oyuncu eşi...
Yakut, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla beynine pıhtı attığını ifade etmişti. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Devrim Yakut, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.
"UCUZ ATLATILMIŞ MÜHİM BİR MESELE"
Bu süreçte rol aldığı diziye de bir süre ara vermek zorunda kalan ünlü oyuncu, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
Herkese merhaba. Evin aynı yerinden sesleniyorum. Çünkü evin en iyi ışık alan yeri burası... Bugün üçüncü gün, basında çıkan hastalık haberleri üzerine telefonum neredeyse susmadı. Sevginiz ne büyük, ne şanslıyım... Allah bir tekinizin bile teline zeval vermesin. Tam bir ay önce bugün, beynimin talamus bölgesine minnak bir pıhtı attı. Minnacık şey beni hastanelik etti... Ucuz atlatılmış mühim bir mesele... İyiyim, çabuk yorulmak ve sağ tarafımda yaygın uyuşukluk hissi dışında araz bırakmadı. Doktorumun dediğine göre; o da geçecek. Aradınız, sordunuz, iyi enerjiler ve dualar yolladınız. Hepinizin o güzel kalplerinize minnettarım. Hepinizi sevgimle kucaklarım. Sağlıklı ve şahane günlerimiz olsun.
Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 53 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Devrim Yakut'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.