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Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonundan paylaştı gören dilini ısırdı! Siyah taytını çekti ortalığı kasıp kavurdu

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi spor salonundan paylaştı gören dilini ısırdı! Cem Davran ile başrolünü üstlendiği Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan Hande Ataizi, şimdilerde kadrosunda; Enis Arıkan, Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'la izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuğunun yanı sıra fit haliyle de yıllardır adından söz ettiren Hande Ataizi, sosyal medya hesabında spor yaptığı anlara ait videoları yayınlamayı da ihmal etmiyor. Instagram'ı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah taytıyla kamera karşısına geçen Ataizi, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hande Ataizi'nin o paylaşımı...

04.01.2022 18:30 - Son Güncelleme: 04.01.2022 18:37
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonundan paylaştı gören dilini ısırdı! Siyah taytını çekti ortalığı kasıp kavurdu

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, em Davran ile başrolünü üstlendiği Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu, son olarak ise Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonundan paylaştı gören dilini ısırdı! Siyah taytını çekti ortalığı kasıp kavurdu

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve fit haliyle de sık sık adından söz ettiren Hande Ataizi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonundan paylaştı gören dilini ısırdı! Siyah taytını çekti ortalığı kasıp kavurdu

Ünlü oyuncu, siyah taytıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonundan paylaştı gören dilini ısırdı! Siyah taytını çekti ortalığı kasıp kavurdu

Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan paylaşıma adeta yorum yağdı.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonundan paylaştı gören dilini ısırdı! Siyah taytını çekti ortalığı kasıp kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Hande Ataizi'nin fit haline dikkat çekerek "Yıllara meydan okuyor", "Hala genç kız gibi" yorumlarında bulundu.

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