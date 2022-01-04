Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonundan paylaştı gören dilini ısırdı! Siyah taytını çekti ortalığı kasıp kavurdu
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi spor salonundan paylaştı gören dilini ısırdı! Cem Davran ile başrolünü üstlendiği Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan Hande Ataizi, şimdilerde kadrosunda; Enis Arıkan, Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'la izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuğunun yanı sıra fit haliyle de yıllardır adından söz ettiren Hande Ataizi, sosyal medya hesabında spor yaptığı anlara ait videoları yayınlamayı da ihmal etmiyor. Instagram'ı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah taytıyla kamera karşısına geçen Ataizi, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hande Ataizi'nin o paylaşımı...
04.01.2022 18:30
- Son Güncelleme: 04.01.2022 18:37
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, em Davran ile başrolünü üstlendiği Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu, son olarak ise Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve fit haliyle de sık sık adından söz ettiren Hande Ataizi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Hande Ataizi'nin fit haline dikkat çekerek "Yıllara meydan okuyor", "Hala genç kız gibi" yorumlarında bulundu.