Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi beyaz mayosuyla plajlarda salındı gerçek ortaya çıktı! 20 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor.
Camdaki Kız dizisinin sezon finali yapmasının ardından Hande Ataizi soluğu Bodrum'da aldıç. Bodrum'a kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla giden 47 yaşındaki Hande Ataizi sevgilisini öpücüklere boğdu. 1.5 yıl önce spor salonunda tanıştığı Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi'nin bir süre sonra sevgilisiyle nikah masasına oturacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...
07.07.2021 09:28
- Son Güncelleme: 07.07.2021 10:14
Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı. Havuz başında sevgilisi Dinç Aydoğdu'yu öpücüklere boğan Ataizi, beyaz mayosuyla da ilgi odağı oldu.
Öte yandan havuzdan çıkarken birbirlerini havluyla kurulayan aşıkların romantik halleri ise gözlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde yine Bodrum'da görüntülenen Ataizi'ne, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Aslan Leon da eşlik etti.
Sabah saatlerinde kaldığı otelde görüntülenen güzel oyuncu, arkadaşlarıyla sohbet ederken objektiflere takıldı.
Pareosunu üzerinden çıkarmayan Ataizi, oğlunu güneşten korumak için öğle sıcağı kırıldıktan sonra denize inmesine izin verdi.