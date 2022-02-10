Camdaki Kız'ı Selen'i Selma Ergeç’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer kızının babasını hepimiz tanıyormuşuz...
Camdaki Kız'ı Selen'i Selma Ergeç'in sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç'in özel hayatı merak edildi. Ergeç hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Oyuncunun 2015 yılında nikah masasına oturduğu ünlü ismin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Selma Ergeç'in eşi...
10.02.2022 20:42
- Son Güncelleme: 10.02.2022 20:42
Camdaki Kız dizisinde Selen karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Selma Ergeç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Duru güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.