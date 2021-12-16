Camdaki Kız’ı Selen’i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı Burcu Biricik ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşire olan Selma Ergeç, yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken oyuncu arandığını öğrendiği için tıp fakültesinden ayrıldı.