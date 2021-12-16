Vav TV İzle
Haberler Magazin Camdaki Kız’ı Selen’i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı Burcu Biricik ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Camdaki Kız’ı Selen’i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı Burcu Biricik ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Camdaki Kız'ı Selen'i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Selen karakterini canlandıran ünlü oyuncu Selma Ergeç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2015'te Can Öz ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Ergeç'in yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Ergeç için 'Yıllara meydan okuyor', 'Daha küçük gösteriyor' yorumları yapılırken ünlü oyuncunun rol arkadaşı Burcu Biricik ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Selma Ergeç kaç yaşındaymış...

16.12.2021 22:27 - Son Güncelleme: 16.12.2021 22:27
Camdaki Kız’ı Selen’i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı Burcu Biricik ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşire olan Selma Ergeç, yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken oyuncu arandığını öğrendiği için tıp fakültesinden ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ı Selen’i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı Burcu Biricik ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başlayan Ergeç, Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var şarkısının video klibinde de yer alırken Best Model of Turkey adlı yarışmada dereceye girdi.

Camdaki Kız’ı Selen’i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı Burcu Biricik ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde tol alan oyuncu son olarak Camdaki Kız ile izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız’ı Selen’i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı Burcu Biricik ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Ergeç'in yaşı ise merak konusu oldu. Ergeç'in yaşını duyanlar ise şaştı kaldı.

Camdaki Kız’ı Selen’i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı Burcu Biricik ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Ergeç için 'Yıllara meydan okuyor', 'Daha küçük gösteriyor' yorumları yapılırken ünlü oyuncunun rol arkadaşı Burcu Biricik ile arasındaki fark dikkat çekti.

SON DAKİKA