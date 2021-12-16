Camdaki Kız’ı Selen’i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı Burcu Biricik ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...
Camdaki Kız'ı Selen'i Selma Ergeç bakın kaç yaşında çıktı! Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Selen karakterini canlandıran ünlü oyuncu Selma Ergeç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2015'te Can Öz ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Ergeç'in yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Ergeç için 'Yıllara meydan okuyor', 'Daha küçük gösteriyor' yorumları yapılırken ünlü oyuncunun rol arkadaşı Burcu Biricik ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Selma Ergeç kaç yaşındaymış...
16.12.2021 22:27
- Son Güncelleme: 16.12.2021 22:27
Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşire olan Selma Ergeç, yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken oyuncu arandığını öğrendiği için tıp fakültesinden ayrıldı.
Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde tol alan oyuncu son olarak Camdaki Kız ile izleyici karşısına çıktı.
Ergeç için 'Yıllara meydan okuyor', 'Daha küçük gösteriyor' yorumları yapılırken ünlü oyuncunun rol arkadaşı Burcu Biricik ile arasındaki fark dikkat çekti.