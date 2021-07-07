Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'ın eşi o ünlü isim bir bikiniyle tavlamış! Bensu Soral'ın eşinin aşk defteri kabarık

Bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Bensu Soral, Kubilay Aka'yla başrolünü paylaştığı Cam Tavanlar dizisiyle ekranlara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. 4 milyonu aşkın takipçisiyle dikkatleri çeken Bensu Soral'ın kardeşi Hande Soral da şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı ümit karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor. Bensu Soral'ın eşinin kim olduğu merak edildi. Bakın o da çıka çıka kim çıktı. İşte başta Bensu Soral olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

07.07.2021 12:12 - Son Güncelleme: 07.07.2021 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





