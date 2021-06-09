Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Tanışma hikayeleri bikiniyle başlamış aşk listesi çok kabarık

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de 23 Mart 1991 tarihinde dünyaya gelmiş olan Bensu Soral 30 yaşındadır ve Bedirhan isimli bir çift yumurta ikizi bulunmaktadır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olan Soral, halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim almaktadır. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlangıç yapan oyuncu, ilk kez Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. 2008 senesinde vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Ardından Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerden olan Miray'ı, 2015 senesinde ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Murat Dalkılıç'ın "Kader" isimli şarkısına çekilen klipte yer almıştır.

Oyuncu 2016 senesinde çekilmiş ve büyük reyting elde etmiş olan "İçerde" dizisinde Çetin Tekindor'un canlandırmış olduğu "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterine hayat vermiştir. 2019 senesinde ise Organize İşler: Sazan Sarmalı isimli sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırmıştır.