Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın son halini gören inanamadı! Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı artık 9 yaşında kocaman bir kız son hali...
Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Çakıl Bebek, Nisan Aktaş. 'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Nisan Aktaş şimdilerde koskoca bir kız. Son halini görenler inanamadı. İşte haberin detayları...
17.05.2023 06:10 - Son Güncelleme: 17.05.2023 06:10