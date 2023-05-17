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Haberler Magazin Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın son halini gören inanamadı! Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı artık 9 yaşında kocaman bir kız son hali...

Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın son halini gören inanamadı! Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı artık 9 yaşında kocaman bir kız son hali...

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Çakıl Bebek, Nisan Aktaş. 'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Nisan Aktaş şimdilerde koskoca bir kız. Son halini görenler inanamadı. İşte haberin detayları...

17.05.2023 06:10 - Son Güncelleme: 17.05.2023 06:10
Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! Çocuktan Al Haberi’nin yıldızı artık 9 yaşında kocaman bir kız son hali...

İlk olarak 1998 yılında Berna Laçin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti. 22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu.

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Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! Çocuktan Al Haberi’nin yıldızı artık 9 yaşında kocaman bir kız son hali...

Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.

Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! Çocuktan Al Haberi’nin yıldızı artık 9 yaşında kocaman bir kız son hali...

Aklımızda yer edinen çocuklardan bir tanesi de şüphesiz ki Nisan Aktaş olmuştu.

Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! Çocuktan Al Haberi’nin yıldızı artık 9 yaşında kocaman bir kız son hali...

Zekası, güzelliği, şirinliği ile izleyenlerin gönlünü fetheden Nisan, programa damga vuran isimlerden olmuştu.

Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! Çocuktan Al Haberi’nin yıldızı artık 9 yaşında kocaman bir kız son hali...

Nisan, yarışmanın en hazırcevap ve komik minikleri arasında yer alıyordu.

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