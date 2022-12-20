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Haberler Magazin Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın son halini gören inanamadı! 9.yaşını kutlayan Nisan Aktaş kocaman bir kız oldu eski halinden eser yok

Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın son halini gören inanamadı! 9.yaşını kutlayan Nisan Aktaş kocaman bir kız oldu eski halinden eser yok

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Çakıl Bebek, Nisan Aktaş. 'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Nisan Aktaş şimdilerde koskoca bir kız. Geçtiğimiz günlerde 9.yaşını kutladı. Son halini görenler inanamadı. İşte haberin detayları...

20.12.2022 09:50 - Son Güncelleme: 20.12.2022 09:51
Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! 9.yaşını kutlayan Nisan Aktaş kocaman bir kız oldu eski halinden eser yok

İlk olarak 1998 yılında Berna Laçin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti. 22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu.

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Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! 9.yaşını kutlayan Nisan Aktaş kocaman bir kız oldu eski halinden eser yok

Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.

Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! 9.yaşını kutlayan Nisan Aktaş kocaman bir kız oldu eski halinden eser yok

Aklımızda yer edinen çocuklardan bir tanesi de şüphesiz ki Nisan Aktaş olmuştu.

Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! 9.yaşını kutlayan Nisan Aktaş kocaman bir kız oldu eski halinden eser yok

Zekası, güzelliği, şirinliği ile izleyenlerin gönlünü fetheden Nisan, programa damga vuran isimlerden olmuştu.

Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini gören inanamadı! 9.yaşını kutlayan Nisan Aktaş kocaman bir kız oldu eski halinden eser yok

Nisan, yarışmanın en hazırcevap ve komik minikleri arasında yer alıyordu.

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