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Çakallarla Dans’ın Necmi’si Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Aslıhan Güner’le partner olan oyuncunun eşi kendisinden de ünlüymüş

Çakallarla Dans'ın Necmi'si Timur Acar'ın eşi bakın kim çıktı! Uzak Şehrin Masalı dizisinde Aslıhan Güner ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Timur Acar, Necmi karakterinin canlandırdığı Çakallarla Dans'ın atv ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncunun, özel hayatı çok sayıda internet kullanıcısı tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Acar'ın 2016 yılında ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Timur Acar'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi…

01.07.2021 00:14 - Son Güncelleme: 01.07.2021 00:14
Çakallarla Dans’ın Necmi’si Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Aslıhan Güner’le partner olan oyuncunun eşi kendisinden de ünlüymüş

Uzak Şehrin Masalı dizisinde Aslıhan Güner ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Timur Acar, Necmi karakterinin canlandırdığı Çakallarla Dans'ın atv ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Çakallarla Dans’ın Necmi’si Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Aslıhan Güner’le partner olan oyuncunun eşi kendisinden de ünlüymüş

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Acar'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Acar'ın 2016 yılında ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu duyanlar ise şaştı kaldı.

Çakallarla Dans’ın Necmi’si Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Aslıhan Güner’le partner olan oyuncunun eşi kendisinden de ünlüymüş

İşte Timur Acar başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Çakallarla Dans’ın Necmi’si Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Aslıhan Güner’le partner olan oyuncunun eşi kendisinden de ünlüymüş

TİMUÇİN ESEN

Çakallarla Dans’ın Necmi’si Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Aslıhan Güner’le partner olan oyuncunun eşi kendisinden de ünlüymüş

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE