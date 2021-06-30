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Çakallarla Dans’ın kayınço Gökhan’ı Şevket Çoruh bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Şevket Çoruh’un memleketi

Çakallarla Dans'ın kayınço Gökhan'ı Şevket Çoruh bakın aslen nereliymiş! Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, kayınço Gökhan karakterini canlandırdığı Çakallarla Dans filminin atv ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Yönetmen koltuğuna Murat Şeker'in oturduğu filmde sergilediği performansla dikkat çeken Çoruh'un özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Şevket Çoruh aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Şevket Çoruh'un memleketi…

30.06.2021 22:06 - Son Güncelleme: 30.06.2021 22:06
Çakallarla Dans’ın kayınço Gökhan’ı Şevket Çoruh bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Şevket Çoruh’un memleketi

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, Kayınço Gökhan karakterini canlandırdığı Çakallarla Dans filminin atv ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Yönetmen koltuğuna Murat Şeker'in oturduğu filmde sergilediği performansla dikkat çeken Çoruh'un özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Çakallarla Dans’ın kayınço Gökhan’ı Şevket Çoruh bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Şevket Çoruh’un memleketi

Filmin atv ekranlarında izleyiciyle buluşmasının ardından kısa sürede gündem olan Çoruh'un özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Şevket Çoruh aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Çakallarla Dans’ın kayınço Gökhan’ı Şevket Çoruh bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Şevket Çoruh’un memleketi

İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Çakallarla Dans’ın kayınço Gökhan’ı Şevket Çoruh bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Şevket Çoruh’un memleketi

Burak Özçivit - Gaziantep

Çakallarla Dans’ın kayınço Gökhan’ı Şevket Çoruh bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Şevket Çoruh’un memleketi

Oktay Kaynarca - Malatya