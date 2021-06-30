Çakallarla Dans’ın kayınço Gökhan’ı Şevket Çoruh bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Şevket Çoruh’un memleketi
Çakallarla Dans'ın kayınço Gökhan'ı Şevket Çoruh bakın aslen nereliymiş! Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, kayınço Gökhan karakterini canlandırdığı Çakallarla Dans filminin atv ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Yönetmen koltuğuna Murat Şeker'in oturduğu filmde sergilediği performansla dikkat çeken Çoruh'un özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Şevket Çoruh aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Şevket Çoruh'un memleketi…
30.06.2021 22:06
- Son Güncelleme: 30.06.2021 22:06