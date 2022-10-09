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Haberler Magazin Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardı! O anlar düğüne damga vurdu! Yargı’nın Neva’sıydı…

Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardı! O anlar düğüne damga vurdu! Yargı’nın Neva’sıydı…

Son olarak Yargı dizisinde Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu, önceki akşam meslektaşı Çağrı Çıtanak ile dünyaevine girdi. Alican Aytekin, Sitare Akbaş, Sarp Bozkurt ve Elçin Afacan gibi ünlü isimlerin akın ettiği düğüne Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardığı anlar damga vurdu. Gelinliğiyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...

09.10.2022 18:50 - Son Güncelleme: 09.10.2022 18:50
Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardı! O anlar düğüne damga vurdu! Yargı’nın Neva’sıydı…

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, geçen akşam Kemerburgaz'da dünyaevine girdi.

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Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardı! O anlar düğüne damga vurdu! Yargı’nın Neva’sıydı…

Ünlü çifti, bu özel günlerinde meslektaşları Alican Aytekin, Sitare Akbaş, Sarp Bozkurt ve Elçin Afacan yalnız bırakmadı.

Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardı! O anlar düğüne damga vurdu! Yargı’nın Neva’sıydı…

Başak Gümülcinelioğlu, Cihan Nacar tasarımı gelinlik giyerken Çıtanak ise Melik Kam tasarımı mavi bir smokin tercihinde bulundu.

Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardı! O anlar düğüne damga vurdu! Yargı’nın Neva’sıydı…

Ünlü çift, nikah şekerlerini Doğayı Koruma Vakfı, davetiyelerini ise HACİKO derneğine bağışladı.

Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardı! O anlar düğüne damga vurdu! Yargı’nın Neva’sıydı…

Hayvanseverliklerini bir kez daha gözler önüne seren çiftin düğün esnasında sahiplendiği iki köpeği de yanlarındaydı.

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