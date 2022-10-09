Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardı! O anlar düğüne damga vurdu! Yargı’nın Neva’sıydı…
Son olarak Yargı dizisinde Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu, önceki akşam meslektaşı Çağrı Çıtanak ile dünyaevine girdi. Alican Aytekin, Sitare Akbaş, Sarp Bozkurt ve Elçin Afacan gibi ünlü isimlerin akın ettiği düğüne Başak Gümülcinelioğlu pistin ortasında gelinliğini çıkardığı anlar damga vurdu. Gelinliğiyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...
09.10.2022 18:50 - Son Güncelleme: 09.10.2022 18:50
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, geçen akşam Kemerburgaz'da dünyaevine girdi.
Ünlü çifti, bu özel günlerinde meslektaşları Alican Aytekin, Sitare Akbaş, Sarp Bozkurt ve Elçin Afacan yalnız bırakmadı.
Başak Gümülcinelioğlu, Cihan Nacar tasarımı gelinlik giyerken Çıtanak ise Melik Kam tasarımı mavi bir smokin tercihinde bulundu.