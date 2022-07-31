Çağlar Ökten’in biricik oğlu Artur’dan ‘Seda Sayan’ açıklaması! O yorumu affetmedi sosyal medya ikiye bölündü “Seda benim annem değil”
Çağlar Ökten'in biricik oğlu Artur'dan 'Seda Sayan' açıklaması! Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Geçen haftalarda eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur'la tanışan Sayan, o anlara ait kareleri Instagram hesabında yayınladı. Şimdilerde Çağlar Ökten ile yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettiren Sayan, Artur'un kendisi hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Çağlar Ökten'in oğlu Artur, kendisine yapılan bir yoruma verdiği cevapla dikkat çekti. Öte yandan Artur'un cevabı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...
31.07.2022 22:06 - Son Güncelleme: 31.07.2022 22:06
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. İstanbul'da sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ile Çağlar Ökten, ardından balayı için Paris'e gitti.
Kayınvalide - gelin, Çağlar Ökten'in şarkıları eşliğinde karşılıklı olarak kurtlarını döktü. Bu anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, kayınvalidesiyle bir kez daha gündeme geldi.