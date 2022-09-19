Çağlar Ökten'in biricik eşi o zamanlar tam bir afet! Aşk sarhoşu Seda Sayan'ın bir de gençlik fotoğrafını görün! Oğulcan Engin'i kucaklayan Seda...

Çağlar Ökten ile evlendikten sonra oğlu Oğulcan Engin ile aralarının bozulduğu iddia edilen Seda Sayani bir önceki gün konser çıkışında görüntülendi. Eşi ile birlikte Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Adamlar'ı dinlemeye giden Sayan, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Biricik oğlu Oğulcan Engin hakkındaki soruya yanıt vermemesi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Sayan'ın Sinan Engin ile ilişkisinden dünyaya gelen 31 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin'in ise bu birlikteliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. İşte anne oğlun eski fotoğrafları...