Çağlar Ökten'in biricik eşi "Lolita olacağım" dedi son haliyle dillere düştü! Estetik sonrası ilk paylaşım! 60'lık Seda Sayan yine bıçak altına yattı!
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, estetik operasyonlarla ilgilenmeyi sık sık tercih eden bir isim olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıl 25 yaşından küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen Sayan, bugün yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kendisine yüz ve boyun estetiği uygulatan Sayan, şimdi de dekoltesindeki çizgilerden kurtulmak için estetik doktorunu ziyaret etti.
26.05.2023 09:15 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:15
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, mutlu bir evlilik yaşadığı Çağlar Ökten ile beraberliğiyle birlikte sık sık gündeme geliyor. Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra estetik operasyonlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde evlendi.
YENİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bugün yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ!
Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı, bugün yeni paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü.