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Haberler Magazin Çağlar Ökten'in biricik eşi "Lolita olacağım" dedi son haliyle dillere düştü! Estetik sonrası ilk paylaşım! 60'lık Seda Sayan yine bıçak altına yattı!

Çağlar Ökten'in biricik eşi "Lolita olacağım" dedi son haliyle dillere düştü! Estetik sonrası ilk paylaşım! 60'lık Seda Sayan yine bıçak altına yattı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, estetik operasyonlarla ilgilenmeyi sık sık tercih eden bir isim olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıl 25 yaşından küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen Sayan, bugün yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kendisine yüz ve boyun estetiği uygulatan Sayan, şimdi de dekoltesindeki çizgilerden kurtulmak için estetik doktorunu ziyaret etti.

takvim.com.tr
26.05.2023 09:15 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:15
Çağlar Ökten’in biricik eşi Lolita olacağım dedi son haliyle dillere düştü! Estetik sonrası ilk paylaşım! 60’lık Seda Sayan yine bıçak altına yattı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, mutlu bir evlilik yaşadığı Çağlar Ökten ile beraberliğiyle birlikte sık sık gündeme geliyor. Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra estetik operasyonlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağlar Ökten’in biricik eşi Lolita olacağım dedi son haliyle dillere düştü! Estetik sonrası ilk paylaşım! 60’lık Seda Sayan yine bıçak altına yattı!

Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde evlendi.

Çağlar Ökten’in biricik eşi Lolita olacağım dedi son haliyle dillere düştü! Estetik sonrası ilk paylaşım! 60’lık Seda Sayan yine bıçak altına yattı!

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

Çağlar Ökten’in biricik eşi Lolita olacağım dedi son haliyle dillere düştü! Estetik sonrası ilk paylaşım! 60’lık Seda Sayan yine bıçak altına yattı!

YENİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bugün yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Çağlar Ökten’in biricik eşi Lolita olacağım dedi son haliyle dillere düştü! Estetik sonrası ilk paylaşım! 60’lık Seda Sayan yine bıçak altına yattı!

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ!

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı, bugün yeni paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü.

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