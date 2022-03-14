Çağlar Ökten o gerçekle ağızları açık bıraktı! Evlilik teklifi etmişti meğer 'zaman tam bu zamanmış' diyen Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'la...
Çağlar Ökten o gerçekle ağızları açık bıraktı! Evlilik teklifi etmişti meğer 'zaman tam bu zamanmış' diyen Seda Sayan'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Çağlar Ökten'in kaç yaşındaa ve kim olduğu merak ediliyor. Kadırgalı Seda'yı 7. kez evliliğe ikna edip edemeyeceği merak edilen Çağlar Ökten'in Seda Sayan'ın oplu Oğulcan Engin'le arasındaki yaş farkı sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
14.03.2022 12:40 - Son Güncelleme: 14.03.2022 12:43
Çağlar Ökten o gerçekle ağızları açık bıraktı! Evlilik teklifi etmişti meğer 'zaman tam bu zamanmış' diyen Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'la arasında 3 yaş fark varmış...