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Haberler Magazin Çağlar Çorumlu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! Memleketiyle şaşırttı! Güldür Güldür’ün Eşofmanlı Şevket Hoca’sıydı...

Çağlar Çorumlu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! Memleketiyle şaşırttı! Güldür Güldür’ün Eşofmanlı Şevket Hoca’sıydı...

Güldür Güldür isimli komedi programında bir dönem 'Eşofmanlı Şevket Hoca' karakterine hayat veren oyuncu Çağlar Çorumlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 Aralık 1977'de dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Yedi Numara, Ruhsar, Hayat Türküsü, Jet Sosyete, Erşan Kuneri gibi yapımlarda rol alan Çorumlu hakkında en çok "Çağlar Çorumlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Çağlar Çorumlu'nun memleketi...

05.07.2022 23:50 - Son Güncelleme: 05.07.2022 23:50
Çağlar Çorumlu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! Memleketiyle şaşırttı! Güldür Güldür’ün Eşofmanlı Şevket Hoca’sıydı...

Üniversite için Eskişehir'e taşınan ve burada okulun tiyatro kulübüne katılan Çağlar Çorumlu'nun yeteneği ilk olarak burada fark edildi.

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Çağlar Çorumlu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! Memleketiyle şaşırttı! Güldür Güldür’ün Eşofmanlı Şevket Hoca’sıydı...

O dönem Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde öğrenci olan Çorumlu, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti.

Çağlar Çorumlu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! Memleketiyle şaşırttı! Güldür Güldür’ün Eşofmanlı Şevket Hoca’sıydı...

Eğitimini tamamladıktan sonra hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer bulan Çorumlu, Yedi Numara, Ruhsar, Hayat Türküsü, Jet Sosyete, Erşan Kuneri gibi birçok yapımda rol aldı.

Çağlar Çorumlu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! Memleketiyle şaşırttı! Güldür Güldür’ün Eşofmanlı Şevket Hoca’sıydı...

Güldür Güldür isimli komedi programında bir dönem 'Eşofmanlı Şevket Hoca' karakteriyle de dikkat çeken ünlü oyuncunun, kariyeri kadar hayatı da dikkat çekti.

Çağlar Çorumlu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! Memleketiyle şaşırttı! Güldür Güldür’ün Eşofmanlı Şevket Hoca’sıydı...

Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan oyuncu hakkında özellikle "Çağlar Çorumlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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