Çağlar Çorumlu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! Memleketiyle şaşırttı! Güldür Güldür’ün Eşofmanlı Şevket Hoca’sıydı...

O dönem Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde öğrenci olan Çorumlu, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti.