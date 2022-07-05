Çağlar Çorumlu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! Memleketiyle şaşırttı! Güldür Güldür’ün Eşofmanlı Şevket Hoca’sıydı...
Güldür Güldür isimli komedi programında bir dönem 'Eşofmanlı Şevket Hoca' karakterine hayat veren oyuncu Çağlar Çorumlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 Aralık 1977'de dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Yedi Numara, Ruhsar, Hayat Türküsü, Jet Sosyete, Erşan Kuneri gibi yapımlarda rol alan Çorumlu hakkında en çok "Çağlar Çorumlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Çağlar Çorumlu'nun memleketi...
05.07.2022 23:50 - Son Güncelleme: 05.07.2022 23:50
Üniversite için Eskişehir'e taşınan ve burada okulun tiyatro kulübüne katılan Çağlar Çorumlu'nun yeteneği ilk olarak burada fark edildi.
Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan oyuncu hakkında özellikle "Çağlar Çorumlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.