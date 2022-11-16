Çağla Şimşek derin göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe paylaştı! Sosyal medyaya damga vurdu! Küçük Gelin dizisiyle hafızalara kazınmıştı...
Çağla Şimşek derin göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe paylaştı! Sosyal medyaya damga vurdu! Küçük Gelin dizisiyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Çağla Şimşek'in o pozları...
16.11.2022 01:41 - Son Güncelleme: 16.11.2022 01:41
Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk hayatına başlayan Çağla Şimşek, daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Haluk Bilginer'le Cuma'ya Kalsa dizilerinde oynadı.
Küçük Gelin dizisinde Zehra karakteriyle geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Şimşek, kariyeri boyunca sık sık adından söz ettirdi.