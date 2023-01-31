Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi Nail Gönenli'nin eski defterleri epey kabarık! Çağla'ya aşk orucunu bozduran Nail Gönenli'nin aşk sicili...
2015 yılında 2 çocuğunun babası Emre Altuğ'dan boşanan Çağla Şıkel'e aşk orucunu bozduran isim Avukat Nail Gönenli oldu. Geçtiğimiz hafta sonu bir mekanda samimi bir şekilde görüntülenen ikili sonrasında, Gönenli'nin evine girerken görüntülenmiş, aşk iddialarını yalanlamamıştı. Aşk bombasının patlamasının ardından kaçışta bitince Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli magazin gündeminin en çok konuşulan iki ismi. Nail Gönenli hakkında araştırma yapanlarsa şaşırtan bazı detaylarla karşılaştı.
31.01.2023 12:12 - Son Güncelleme: 31.01.2023 12:12
BÖYLE OLUR ÇAĞLA'NIN BOMBASI
Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülenmişti.
Her gece başka bir mekanda eğlenirken görüntülenen Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli son olarak ise genç avukatın evine girerken objektiflere yakalanmıştı.