Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi Nail Gönenli'nin aşk sicili defter defter hepsi de ünlü! Çağla'ya aşk orucunu bozduran Nail Gönenli...

BÖYLE OLUR ÇAĞLA'NIN BOMBASI

Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülenmişti.