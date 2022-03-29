Çağla Şıkel’in karın kaslarını gören inanamadı! 43 yaşındaki Çağla paylaştı sosyal medya çalkalandı! “Kim der 2 çocuk annesi”
Çağla Şıkel'in karın kaslarını gören inanamadı! 2008 - 2015 yılları arasında ünlü şarkıcı Emre Altuğ'la evli kalan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı olan Çağla Şıkel, çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, bu kez spor salonundan yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. Düzenli olarak spor yapan ve beslenmesine dikkat eden ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, dekolteli üstü ve vücudunu saran taytıyla verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Fit hali ve karın kaslarıyla ağızları açık bırakan Şıkel için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
29.03.2022 18:52 - Son Güncelleme: 29.03.2022 18:55
Emre Altuğ'la 2008'de nikah masasına oturan ve 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu.