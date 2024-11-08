Pirinç küpü maskesiyle masaj yapıyormuş: Çağla Şıkel’in güzellik sırrı ifşa oldu!

Geleneksel Doğu güzellik ritüellerinin bir parçası olan pirinç suyu sosyal medyada hızla popülerleşerek günümüzde cilt bakımında vazgeçilmez bir yere sahip oldu. Özellikle gözenek küçültme, cilt aydınlatma ve matlaştırma gibi etkileriyle dikkat çeken pirinç suyu kolayca evde hazırlanan doğal bir tonik olarak ilgi çekiyor. İşte pirinç suyunun cilde sağladığı faydalar ve kullanım yöntemleri.

Pirinç Suyu Buz Küpleriyle Yüz Masajı Nasıl Yapılır? Çağla Şıkel'in güzellik sırları arasında yer alan pirinç suyu buz küpleri, cilde ferahlatıcı ve canlandırıcı bir etki sunuyor. Şıkel'in paylaşımına göre, pirinç suyu buz küpleri yapmak için yalnızca iki malzeme gerekiyor: