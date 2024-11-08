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Pirinç küpü maskesiyle masaj yapıyormuş: Çağla Şıkel'in güzellik sırrı ifşa oldu!

Ünlü manken ve eski Türkiye güzeli Çağla Şıkel, her daim sağlıklı ve ışıldayan cildiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından cilt bakım rutinini paylaşan Şıkel, pirinç suyuyla hazırladığı buz küpleriyle yüz masajı yaptığını ve bu yöntemin cilt sağlığında önemli bir rol oynadığını belirtti. Çağla Şıkel'in güzellik sırrı sosyal medyada ilgi odağı haline gelirken, pirinç suyu ve buz küpleriyle yapılan bu bakımın faydaları merak konusu oldu. İşte adım adım bu güzellik sırrı...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:30 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:27
Pirinç küpü maskesiyle masaj yapıyormuş: Çağla Şıkel’in güzellik sırrı ifşa oldu!

Geleneksel Doğu güzellik ritüellerinin bir parçası olan pirinç suyu sosyal medyada hızla popülerleşerek günümüzde cilt bakımında vazgeçilmez bir yere sahip oldu. Özellikle gözenek küçültme, cilt aydınlatma ve matlaştırma gibi etkileriyle dikkat çeken pirinç suyu kolayca evde hazırlanan doğal bir tonik olarak ilgi çekiyor. İşte pirinç suyunun cilde sağladığı faydalar ve kullanım yöntemleri.

Pirinç küpü maskesiyle masaj yapıyormuş: Çağla Şıkel’in güzellik sırrı ifşa oldu!

Pirinç Suyu Buz Küpleriyle Yüz Masajı Nasıl Yapılır?

Çağla Şıkel'in güzellik sırları arasında yer alan pirinç suyu buz küpleri, cilde ferahlatıcı ve canlandırıcı bir etki sunuyor. Şıkel'in paylaşımına göre, pirinç suyu buz küpleri yapmak için yalnızca iki malzeme gerekiyor:

Pirinç küpü maskesiyle masaj yapıyormuş: Çağla Şıkel’in güzellik sırrı ifşa oldu!

Pirinç Suyu Hazırlama: Yarım bardak beyaz pirinci bir kaseye koyup suyla yıkayın. Ardından, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve pirinci 15-30 dakika bekletin. Sürenin sonunda pirinci süzerek suyu alın. Bu suyu buz kaplarına dökün.

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