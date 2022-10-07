Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ ile imzaladığı sevgili sözleşmesi ifşa olmuştu! Olay görüntülerden sonra Tolga Akış bakın ne dedi
Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ ile imzaladığı sevgili sözleşmesi ifşa olmuştu! Olay görüntülerden sonra Tolga Akış önceki akşam kameralara takıldı. Zeynep Bastık ile boşandıktan sonra Çağla Şıkel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Tolga Akış, kendisine yöneltilen 'sözleşme' sorularına bakın ne yanıt verdi.
Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ ile imzaladığı sevgili sözleşmesi ifşa olmuştu! Olay görüntülerden sonra Tolga Akış bakın ne dedi...
Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015'te boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor. Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, örnek bir aile oldu. Boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, örnek anne-baba olarak gösterilmeye devam ediyor.
Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan ve son olarak 'Güldür Güldür Show'da izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, haziran ayında Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.
Ünlü şarkıcı, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değil onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak " dedi.