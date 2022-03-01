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Haberler Magazin Çağla Şıkel'in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel'i görenler "kızı anneye çekmiş belli" diyor

Çağla Şıkel'in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel'i görenler "kızı anneye çekmiş belli" diyor

Çağla Şıkel'in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel'i görenler "Kızı anneye çekmiş belli" diyor... Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu prgoramda babasının ölüm anını anlatan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı. 2 çocuk annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elde edilen bu bilginin ardından Çağla Şıkel'in ailesi de merak konusu oldu. İşte Adanalı olan annesi ve Berna adındaki ablası ile Çağla Şıkel ve ailesi...

01.03.2022 11:24 - Son Güncelleme: 01.03.2022 11:30
Çağla Şıkel’in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel’i görenler Kızı anneye çekmiş belli diyor

Çağla Şıkel'in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel'i görenler "Kızı anneye çekmiş belli" diyor

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel’in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel’i görenler Kızı anneye çekmiş belli diyor

Önceki gün koronavirüse yakalandığını ifade eden Çağla Şıkel Instagram'dan bu kareyi paylaşarak "Merak edenler için ilk kez pozitifiz. Ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz" demişti.

Çağla Şıkel’in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel’i görenler Kızı anneye çekmiş belli diyor

Kısa sürede merak edilen ünlüler arasına giren Çağla Şıkel'in ailesini görenler hayran kaldı.

Çağla Şıkel’in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel’i görenler Kızı anneye çekmiş belli diyor

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybettiği anı ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Çağla'nın annesini görenler "kızı anneye çekmiş belli" diyor...

Çağla Şıkel’in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel’i görenler Kızı anneye çekmiş belli diyor

"GİTTİĞİMDE YERDE YATIYORDU..."

Çağla Şıkel babasının ölüm anını anlattı tüyler diken diken boğazlar düğüm düğüm oldu. Konuk olduğu programda Çağla Şıkel bakın neler anlattı...

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