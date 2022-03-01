Çağla Şıkel'in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel'i görenler "kızı anneye çekmiş belli" diyor
Çağla Şıkel'in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel'i görenler "Kızı anneye çekmiş belli" diyor... Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu prgoramda babasının ölüm anını anlatan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı. 2 çocuk annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elde edilen bu bilginin ardından Çağla Şıkel'in ailesi de merak konusu oldu. İşte Adanalı olan annesi ve Berna adındaki ablası ile Çağla Şıkel ve ailesi...
01.03.2022 11:24 - Son Güncelleme: 01.03.2022 11:30
Çağla Şıkel'in ablası ve annesine bakın maaile güzeller! Asuman Şıkel'i görenler "Kızı anneye çekmiş belli" diyor