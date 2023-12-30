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Çağla Şıkel'in 9 odalı saray yavrusundan hallice evi adeta düşman çatlattı! Sevgilisi Nail Gönenli'den ayrılan Çağla Şıkel...

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri... 44 yaşındaki ünlü isim bir süredir doludizgin aşk yaşadığı abukat Nail Gönenli ile ayrıldığını duyurmuştu geçtiğimiz günlerde. Şıkel bu kez, 9 odalı saray yavrusu eviyle gündemde. Emre Altuğ'dan olan iki oğlu Kuzey ve Uzay'la birlikte yaşayan Şıkel'in, göz kamaştıran evi çok konuşuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 14:59 Güncelleme 30 Aralık 2023, 15:04
Çağla Şıkel’in 9 odalı saray yavrusundan hallice evi adeta düşman çatlattı! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel... 1

44 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında.

Çağla Şıkel’in 9 odalı saray yavrusundan hallice evi adeta düşman çatlattı! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel... 2

Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Nail Gönenli ile yolları ayırmıştı.

Çağla Şıkel’in 9 odalı saray yavrusundan hallice evi adeta düşman çatlattı! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel... 3

4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, şimdi de lüks eviyle gündem oldu.

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