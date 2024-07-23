Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! “Eve bir geldim...” Emre Altuğ’un ilk göz ağrısı "Hem yakışıklı hem yetenekli" dedirtti

Emre Altuğ ile 2008-2015 yılları arasında evli kalan iki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçen hafta tatil için Bali'ye uçtu. Ailesinden ilk kez bu kadar uzağa gittiğini dile getiren ünlü model, Bali'deki eğlenceli anlarını da sosyal medyada sık sık paylaştı. Bali tatili biten ve yurda dönen ünlü model, eve gittiğinde ise büyük oğlu Kuzey'in sürpriziyle karşılaştı. Şıkel, Kuzey'in kendi elleriyle hazırladığı sürprizi sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Kuzey Altuğ'un annesine yaptığı o sürpriz...