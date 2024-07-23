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Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! “Eve bir geldim...” Emre Altuğ’un ilk göz ağrısı "Hem yakışıklı hem yetenekli" dedirtti

Emre Altuğ ile 2008-2015 yılları arasında evli kalan iki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçen hafta tatil için Bali'ye uçtu. Ailesinden ilk kez bu kadar uzağa gittiğini dile getiren ünlü model, Bali'deki eğlenceli anlarını da sosyal medyada sık sık paylaştı. Bali tatili biten ve yurda dönen ünlü model, eve gittiğinde ise büyük oğlu Kuzey'in sürpriziyle karşılaştı. Şıkel, Kuzey'in kendi elleriyle hazırladığı sürprizi sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Kuzey Altuğ'un annesine yaptığı o sürpriz...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 15:30 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 15:48
Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! Eve bir geldim... Emre Altuğ’un ilk göz ağrısı Hem yakışıklı hem yetenekli dedirtti 1

2008 yılında hayatını birleştirdiği şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel'in, bu ilişkiden Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu.

Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! Eve bir geldim... Emre Altuğ’un ilk göz ağrısı Hem yakışıklı hem yetenekli dedirtti 2

Çocuklarıyla tatil için Çeşme'ye giden Şıkel, daha sonra Bali'ye uçtu. Çocuklarını Türkiye'de bırakarak bir haftalığına Bali'ye giden Şıkel, ailesinden ilk kez bu kadar uzağa gittiğini dile getirerek duygusal paylaşımlarda bulundu.

Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! Eve bir geldim... Emre Altuğ’un ilk göz ağrısı Hem yakışıklı hem yetenekli dedirtti 3

Ünlü model daha sonra ise Bali tatilindeki deneyimlerini takipçileriyle paylaştı.

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