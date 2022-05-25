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Haberler Magazin Çağla Şıkel'e ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az! Göğüs dekolteli elbisesiyle 20'likleri cebinden çıkarıp attı

Çağla Şıkel'e ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az! Göğüs dekolteli elbisesiyle 20'likleri cebinden çıkarıp attı

Kim olduğunu bilmesek, onun 43 yaşında olduğuna inanmamız çok zor... Yıllardır ekranlarda oyunculuk ve sunuculuk yapan Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı. Bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel'in, buna rağmen koruduğu ve herkesin gıptayla baktığı fiziği herkesçe merak konusu oluyor. Çağla Şıkel bu kez de, tüm güzelliğini sergilediği elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

25.05.2022 16:15 - Son Güncelleme: 25.05.2022 16:15
Çağla Şıkel’e ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az! Göğüs dekolteli elbisesiyle 20’likleri cebinden çıkarıp attı

Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda güzel kadın olmanın sırlarını veren Çağla Şıkel, "Dedikodudan uzak durun." demişti.

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Çağla Şıkel’e ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az! Göğüs dekolteli elbisesiyle 20’likleri cebinden çıkarıp attı

43 YAŞINDA

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen iki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, son yayınladığı karede genç kızlara taş çıkarttı.

Çağla Şıkel’e ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az! Göğüs dekolteli elbisesiyle 20’likleri cebinden çıkarıp attı

NAZAR BONCUĞU KOYDU

Güzel mankenin dekolteli elbisesiyle güzelliğini sergilediği poza beğeni ve yorum yağdı.

Çağla Şıkel’e ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az! Göğüs dekolteli elbisesiyle 20’likleri cebinden çıkarıp attı

Sahrap Soysal da, Çağla Şıkel'in pozuna nazar boncuğu koymadan geçmedi.

Çağla Şıkel’e ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az! Göğüs dekolteli elbisesiyle 20’likleri cebinden çıkarıp attı

Takipçileri, Şıkel'in fotoğrafına 'ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az', 'Maşallah Çağla Hanım' gibi yorumlar yaptılar.

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