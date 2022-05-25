Çağla Şıkel'e ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az! Göğüs dekolteli elbisesiyle 20'likleri cebinden çıkarıp attı
Kim olduğunu bilmesek, onun 43 yaşında olduğuna inanmamız çok zor... Yıllardır ekranlarda oyunculuk ve sunuculuk yapan Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı. Bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel'in, buna rağmen koruduğu ve herkesin gıptayla baktığı fiziği herkesçe merak konusu oluyor. Çağla Şıkel bu kez de, tüm güzelliğini sergilediği elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
25.05.2022 16:15 - Son Güncelleme: 25.05.2022 16:15