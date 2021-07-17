Çağla Şıkel'den 'kilo' itirafı 'kendimi beğenmiyordum! Adı Kaan Yıldırım'la anılan Çağla Şıkel...
Çocuklarıyla tatilde olan 42 yaşındaki manken sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son günlerde Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ileri sürülen Çağla Şıkel, güzellik kraliçesi seçilmeden öncesine dair ilginç bir itirafta bulundu. 1997 yılında güzellik kraliçesi seçilene kadar kendisini hiç beğenmediğini söyleyen 42 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, "O kadar zayıftım ki lahana gibi kat kat giyinirdim. Kilolu görünmek için yapmadığım şey kalmamıştı" dedi.
İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Çağla Şıkel'ın, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla hayatı değişti. Modelliğin en şaşalı olduğu dönemde podyumlarda fırtına gibi esen Şıkel, ardından Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı.
"Benim de kendimi beğenmediğim uzun bir zaman oldu. Hatta kendimi beğenmeye beğenmeye güzellik yarışmasına girdim. Güzellik dışında birtakım meziyetlerime güveniyordum. Güzellik yarışmasında neyin kriter olduğunu bile bilmiyordum. O yıllarda etrafımda çok güzel kızlar vardı ve ben güzel olduğumu düşünmüyordum."
"KENDİMİ BEĞENMİYORDUM"
Zayıflığına çareler bulmaya çalıştığını anlatan güzel manken, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir parça daha kilolu görünmek için yapmadığım şey kalmamıştı. O kadar zayıftım ki kot pantolonlarımın içine tozluklar, ekstra pantolonlar giyiyordum. Kendimi beğenmiyordum ve sevmiyordum ama şimdi düşününce 'keşke o zamanın keyfini çıkarsaymışım' diyorum. Kilo vermek için havuç yiyen arkadaşlarımın yanında doyasıya tadını çıkartırdım..."