Çağla Şıkel'den 'kilo' itirafı 'kendimi beğenmiyordum! Adı Kaan Yıldırım'la anılan Çağla Şıkel...

"KENDİMİ BEĞENMİYORDUM"

Zayıflığına çareler bulmaya çalıştığını anlatan güzel manken, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir parça daha kilolu görünmek için yapmadığım şey kalmamıştı. O kadar zayıftım ki kot pantolonlarımın içine tozluklar, ekstra pantolonlar giyiyordum. Kendimi beğenmiyordum ve sevmiyordum ama şimdi düşününce 'keşke o zamanın keyfini çıkarsaymışım' diyorum. Kilo vermek için havuç yiyen arkadaşlarımın yanında doyasıya tadını çıkartırdım..."