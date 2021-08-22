Çağla Şıkel’den göğüs frikiği! İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçti dekoltesi başına dert oldu

Ardından paylaşımı silen Çağla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Düzgün fiziği ile her daim dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel'in boyu merak konusu oldu. İşte başta Çağla Şıkel'in boyu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...