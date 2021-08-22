Çağla Şıkel'den göğüs frikiği! İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçti dekoltesi başına dert oldu
Çağla Şıkel'in göğüs frikiği sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçen ünlü mankenin dekoltesi başına dert oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan 42 yaşındaki Şıkel, tatil sezonunu kapattı ve işe geri döndü. Bir markanın çekimi için kameralara poz veren Çağla Şıkel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda verdiği frikiği fark etmeyince sosyal medya gündeminde kısa sürede gündem oldu.
22.08.2021 15:36
- Son Güncelleme: 22.08.2021 18:39