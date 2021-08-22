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Haberler Magazin Çağla Şıkel'den göğüs frikiği! İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçti dekoltesi başına dert oldu

Çağla Şıkel'den göğüs frikiği! İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçti dekoltesi başına dert oldu

Çağla Şıkel'in göğüs frikiği sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçen ünlü mankenin dekoltesi başına dert oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan 42 yaşındaki Şıkel, tatil sezonunu kapattı ve işe geri döndü. Bir markanın çekimi için kameralara poz veren Çağla Şıkel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda verdiği frikiği fark etmeyince sosyal medya gündeminde kısa sürede gündem oldu.

22.08.2021 15:36 - Son Güncelleme: 22.08.2021 18:39
Çağla Şıkel’den göğüs frikiği! İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçti dekoltesi başına dert oldu

ÇAĞLA DA FRİKİK KURBANI OLDU!

İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçen Çağla Şıkel'in dekoltesi başına dert oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel’den göğüs frikiği! İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçti dekoltesi başına dert oldu

Yaz sezonunu Çeşme'de açan ve ev kiralayan sunucu Çağla Şıkel ailesiyle uzun bir tatilin ardından işlerinin başına döndü. Bir süre önce Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına adı karışan Şıkel bu iddiaları yalanlamıştı.

Çağla Şıkel’den göğüs frikiği! İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçti dekoltesi başına dert oldu

Çağla Şıkel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak bir markanın yüzü oldu ve çekimlere katıldı.

Çağla Şıkel’den göğüs frikiği! İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçti dekoltesi başına dert oldu

Üst üste kıyafet değiştiren ve poz veren Çağla Şıkel elbisesinin kurbanı oldu. Mini elbisesi ve derin dekoltesiyle hayranlarından tam not alan Şıkel poz verirken göğsünün göründüğünü fark etmedi ve o anları sosyal medyasında paylaştı.

Çağla Şıkel’den göğüs frikiği! İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçti dekoltesi başına dert oldu

Ardından paylaşımı silen Çağla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Düzgün fiziği ile her daim dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel'in boyu merak konusu oldu. İşte başta Çağla Şıkel'in boyu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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