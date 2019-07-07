Çağla Şıkel'den eski eşi Emre Altuğ hakkında bomba açıklama! 'Değişikliğe açık biri değilim' diyen Şıkel...

"EĞER ÇOCUKLARIMIZ OLMASAYDI..."

Sevgimizi, saygımızı bitirmemek adına ayrıldık. Eğer çocuklarımız olmasaydı kanlı bıçaklı olana kadar devam ettirirdik. 7 senesi evli 10 senelik ilişkimiz, yaşadığımız muhteşem anlar ve iki çocuğumuz bu dedikodu ve haksızlıkları hak etmiyor. Çağla da, ben de büyüdük artık. Ailemiz ve çocuklarımız için yaşayan insanlarız bunu herkes böyle bilsin."