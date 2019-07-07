Çağla Şıkel'den eski eşi Emre Altuğ hakkında bomba açıklama! 'Değişikliğe açık biri değilim' diyen Şıkel...
Emre Altuğ ile 4 yıl önce yollarını ayıran Çağla Şıkel, br dergiye verdiği röportajla çok konuşuldu. 7 yıllık evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocukları dünyaya gelen ünlü çift, boşanmalarına rağmen kurdukları arkadaşlıkla ünlüler camiasında örnek gösterilen çiftler arasında başlarda geliyor. Şu sıralar oğulları ile Bodrum'da tatil yapan Çağla Şıkel, verdiği röportajda eski eşi Emre Altuğ hakkında kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Peki Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in boşanma nedeni neydi? İşte detaylar...
Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliklerini 4 yıl önce sonlandıran Çağla Şıkel, bir dergiye verdiği röportajla çok konuşuldu. 40 yaşındaki Çağla Şıkel, aşkla ilgili soruları yanıtlrken, kendisine eski eşi Emre Altuğ hakkında yöneltilen soruya verdiği cevapla akıllara, "Bu evlilik yeniden başlar mı?" sorusunu getirdi. Peki Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in boşanma nedeni neydi? İşte detaylar...
''Çocuklarımın babası Emre Altuğ'dan nefret ederek ayrılmadım. Hayatımıza arkadaş olarak, iyi anne-baba olarak devam ediyoruz.'' diyen Çağla Şıkel'in ardından yöneltilen bir soruya ''Değişikliğe açık biri değilim." şeklinde verdiği yanıt akıllara "Ünlü çift için bir şans daha olabilir mi? sorusunu getirdi.
EMRE ALTUĞ - ÇAĞLA ŞIKEL NEDEN AYRILDI?
"AŞKIMIZ BİTTİ VE AYRILDIK"
Boşanmanın ardından Emre Altuğ ilk kez konuşmuş ve, "Biz son ana kadar evliliğimizi kurtarma çabasındaydık. İlk ve son kez söylüyorum. Bizim farkına varamadığımız bir şekilde aşkımız bitti ve ayrıldık. Kalbim de ağladı, gözlerim de ağladı. Artık bu duruma alışma sürecindeyim. Üzerinden zaman geçtiği için sakin olmaya çalışıyorum." demişti.
"EĞER ÇOCUKLARIMIZ OLMASAYDI..."
Sevgimizi, saygımızı bitirmemek adına ayrıldık. Eğer çocuklarımız olmasaydı kanlı bıçaklı olana kadar devam ettirirdik. 7 senesi evli 10 senelik ilişkimiz, yaşadığımız muhteşem anlar ve iki çocuğumuz bu dedikodu ve haksızlıkları hak etmiyor. Çağla da, ben de büyüdük artık. Ailemiz ve çocuklarımız için yaşayan insanlarız bunu herkes böyle bilsin."