Çağla Şıkel yatak odasında karın kaslarıyla şov yaptı! Yetmedi kırmızı bikinisi ile denizden paylaştı! "Kim der iki çocuk annesi"
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekleyen Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de yaşadığı aşklarla her dönem adından söz ettirdi. Özellikle 2008–2015 yılları arasında evli kaldığı Emre Altuğ ile ilişkisiyle bir döneme damga vuran Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu. Şimdilerde oğlu Uzay ve Kuzey ile tatil yapan Şıkel, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu, ilk olarak yatak odasında verdiği bir pozu paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken Şıkel'in iddialı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Şıkel, daha sonra ise kırmızı bikinisi ile denizden paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, art arda yaptığı paylaşımlarla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
26.07.2022 18:37 - Son Güncelleme: 26.07.2022 18:37
Hem kariyeri hem de yaşadığı aşklarla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Şıkel, özellikle 2008–2015 yılları arasında evli kaldığı Emre Altuğ ile ilişkisiyle bir dönem magazin manşetlerinden düşmedi.