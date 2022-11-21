Çağla Şıkel 'tostumu yedim odamda bekliyorum' mesajı atmıştı! Şenol İpek'in eski eşi Bircan Bali'den Arto'ya ayar: "Ağzının ayarı yok..."
Çağla Şıkel 'tostumu yedim odamda bekliyorum' mesajı atmıştı! Şenol İpek'in eski eşi Bircan Bali'den 'tost' şakası yapan arkadaşı Arto'ya ayar geldi. Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı magazin tarihinin unutulmazları arasına girmiş ve bir dönem adeta dillere pelesenk olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Şenol İpek'ten bomba bir itiraf gelmiş açıklamaları herkesi şaşkına çevirmişti. Arto canlı yayında konuşurken İpek'in eski karısı Bircan Bali'ye bu şakayı yapınca hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.
"AĞZININ AYARI YOK..."
Çağla Şıkel 'tostumu yedim odamda bekliyorum' mesajı atmıştı! Şenol İpek'in eski eşi Bircan Bali'den Arto'ya ayar! 2002 senesinde Şenol İpek ile Çağla Şıkel arasındaki mesajlaşma magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla Şıkel, Şenol İpek'e "Tostumu yedim seni bekliyorum" mesajını atmıştı.
Şenol İpek ve Çağla Şıkel arasındaki mesaj yıllar geçmese de unutulmadı. Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı olay olmuştu. Bir süre önce konuşan İpek, "Türkiye'nin en güzel kadınları benimle görüşmek istiyordu" itirafında bulunmuştu.
Şenol Güneş'in Ak'tan boşandıktan sonra evlendiği bir diğer isim Brican Bali idi. Bircan Bali canlı yayında arkadaşı Arto'nun konuşurken kendisine bu şakayı yapmasına sert çıktı.
"SEN BİR SUSSANA..."
Bircan Bali Arto'nun bu alıntıyı yapmasını duyunca "Bu şakayı da bana yapman... Salak" diyerek tepki gösterdi.