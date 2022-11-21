Çağla Şıkel 'tostumu yedim odamda bekliyorum' mesajı atmıştı! Şenol İpek'in eski eşi Bircan Bali'den Arto'ya ayar: "Ağzının ayarı yok..."

Şenol İpek ve Çağla Şıkel arasındaki mesaj yıllar geçmese de unutulmadı. Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı olay olmuştu. Bir süre önce konuşan İpek, "Türkiye'nin en güzel kadınları benimle görüşmek istiyordu" itirafında bulunmuştu.