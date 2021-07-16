Çağla Şıkel taytını çekti amuda kalktı 'Kaan Yıldırım' yorumu tam bir bomba! Talihsiz bir kaza geçiren Çağla'dan olay paylaşım!
Çağla Şıkel taytını çekti amuda kalktı, sosyal medyadan gelen 'Kaan Yıldırım' yorumu tam bir bomba! Çocuklarıyla tatilde olan 42 yaşındaki manken sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son günlerde Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ileri sürülen Çağla, Çeşme tatilinden bol bol fotoğraf paylaşıyor. Son olarak turkuvaz taytı ile amuda kalkan ve ardından çenesinin üzerine düşerek talihsiz bir kaza geçiren Çağla Şıkel'in pozuna, takipçilerinden gelen Kaan Yıldırım yorumu dikkatlerden kaçmadı.
16.07.2021 09:18
- Son Güncelleme: 16.07.2021 10:07
ÇAĞLA'YA BOMBA KAAN YORUMU!
Çağla Şıkel taytını çekti amuda kalktı 'Kaan Yıldırım' yorumu tam bir bomba! Talihsiz bir kaza geçiren 2 çocuk annesi manken, tatil paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.
Ardından çenesinin üzerine düşerek talihsiz bir kaza geçiren Şıkel'e takipçilerinden gelen 'Kaan Yıldırım' yorumu dikkat çekti.
Şıkel'e bir takipçisi, "Hadise'nin kıyafetine karışan Kaan Bey sizin bu halinize bir şey demiyor mu?" yorumu ile dikkatleri üzerine çekti. Şıkel ise yoruma yanıt vermedi.
Çağla Şıkel'in adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmış, ikilinin görüntülerinin ortaya çıkmasıyla aşk iddiaları alevlenmişti.