Çağla Şıkel 'taş gibisiniz nasıl oluyor bu söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim' diyen takipçisine ağzının payını verdi!

ÇAĞLA ŞIKEL NASIL BESLENİYOR?

Güzel manken beslenme alışkanlığı hakkında daha önce verdiği bir röportajda "Her şeyden azar azar yemekten yanayım. Yasaklarım yok. Kebap da yerim, kızarmış ekmek üstüne tereyağı da sürerim. Ama bunları sürekli yapmadığım için metabolizmam bir tehlike olarak görmüyor. Beslenme düzenimde bedenimi iyi gözlemleyip, dinleyebiliyorum. Bu yüzden kendime ait bir yolum var. Metabolizma yaşım 35. Ancak ileriki yaşlarda kemik erimesi ya da bel rahatsızlıkları ile karşılaşmamak için kaslarımı diri tutmam şart." demişti.