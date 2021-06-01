Çağla Şıkel 'taş gibisiniz nasıl oluyor bu söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim' diyen takipçisine ağzının payını verdi!
Çağla Şıkel "taş gibisiniz nasıl oluyor bu söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" diyen takipçisine ağzının payını verdi! 2008-2015 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adında iki erkek evlada sahip olan manken Çağla Şıkel, fit görünümü ile her daim dikkat çekiyor. Sporu hayatının bir parçası haline getiren Şıkel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 42 yaşındaki Çağla Şıkel, Instagram'da takipçisinden kendisine gelen densiz yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.
ÇAĞLA'DAN TAKİPÇİSİNE AYAR!
Çağla Şıkel 'taş gibisiniz nasıl oluyor bu söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim' diyen takipçisine ağzının payını verdi! 3.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif kullanan iki çocuk annesi manken Çağla Şıkel, takipçisine verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.
ÇAĞLA ŞIKEL NASIL BESLENİYOR?
Güzel manken beslenme alışkanlığı hakkında daha önce verdiği bir röportajda "Her şeyden azar azar yemekten yanayım. Yasaklarım yok. Kebap da yerim, kızarmış ekmek üstüne tereyağı da sürerim. Ama bunları sürekli yapmadığım için metabolizmam bir tehlike olarak görmüyor. Beslenme düzenimde bedenimi iyi gözlemleyip, dinleyebiliyorum. Bu yüzden kendime ait bir yolum var. Metabolizma yaşım 35. Ancak ileriki yaşlarda kemik erimesi ya da bel rahatsızlıkları ile karşılaşmamak için kaslarımı diri tutmam şart." demişti.
"Ev yemeklerini, et ve balık çeşitlerini seviyorum. Özellikle spor sonrası somon ve levrek! Spordan sonra yediğim sağlıklı bir öğün bana başka bir enerji veriyor, farklı hissettiriyor. Sabah kahvaltısında iki yumurta yiyorum. Bunun yanında avokado, ceviz, badem de oluyor." diyen Çağla Şıkel, sporunu aksatmamaya özen gösteriyor.