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Haberler Magazin Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla gündemde! Podyumda fırtınalar estiren Çağla beyazlar içinde yayınladı ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla gündemde! Podyumda fırtınalar estiren Çağla beyazlar içinde yayınladı ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla gündemde! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen günlerde Hakan Akkaya'nın defilesinde boy gösteren ünlü model, sütyensiz giydiği beyaz takımıyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum Esra Erol'dan geldi. İşte Çağla Şıkel'in dikkat çeken o paylaşımı...

03.12.2021 01:44 - Son Güncelleme: 03.12.2021 01:44
Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla gündemde! Podyumda fırtınalar estiren Çağla beyazlar içinde yayınladı ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Podyumlarda fırtına gibi esmeye devam eden ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, son olarak Hakan Akkaya'nın defilesinde boy gösterdi.

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Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla gündemde! Podyumda fırtınalar estiren Çağla beyazlar içinde yayınladı ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, defileden bir karesini Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla gündemde! Podyumda fırtınalar estiren Çağla beyazlar içinde yayınladı ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Çağla Şıkel, sütyensiz giydiği beyaz takımıyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla gündemde! Podyumda fırtınalar estiren Çağla beyazlar içinde yayınladı ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Ceketinin içine hiçbir şey giymeden podyuma çıkan Şıkel, fit haliyle bir kez daha hayranlarından tam not aldı.

Çağla Şıkel sütyensiz paylaşımıyla gündemde! Podyumda fırtınalar estiren Çağla beyazlar içinde yayınladı ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Şıkel'i yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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