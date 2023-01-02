Çağla Şıkel: "Sustuğum ne varsa anlatmaya hazırım seni sarmaya hevesliyim" 44.yaş gününde yaptığı paylaşım itiraf gibi
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, son yaptığı paylaşımla yine gündemde... Geçtiğimiz günlerde adı ünlü şarkıcı Edis'le aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, 44.yaşına özel bir paylaşım yaptı. Şıkel'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, fotoğraflarını paylaştığı not kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girdi.
02.01.2023 16:12 - Son Güncelleme: 02.01.2023 16:19