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Haberler Magazin Çağla Şıkel: "Sustuğum ne varsa anlatmaya hazırım seni sarmaya hevesliyim" 44.yaş gününde yaptığı paylaşım itiraf gibi

Çağla Şıkel: "Sustuğum ne varsa anlatmaya hazırım seni sarmaya hevesliyim" 44.yaş gününde yaptığı paylaşım itiraf gibi

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, son yaptığı paylaşımla yine gündemde... Geçtiğimiz günlerde adı ünlü şarkıcı Edis'le aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, 44.yaşına özel bir paylaşım yaptı. Şıkel'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, fotoğraflarını paylaştığı not kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girdi.

02.01.2023 16:12 - Son Güncelleme: 02.01.2023 16:19
Çağla Şıkel: Sustuğum ne varsa anlatmaya hazırım seni sarmaya hevesliyim 44.yaş gününde yaptığı paylaşım itiraf gibi

44 yaşına basan 1997 Türkiye güzeli Çağla Şıkel, yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı pozla kutladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel: Sustuğum ne varsa anlatmaya hazırım seni sarmaya hevesliyim 44.yaş gününde yaptığı paylaşım itiraf gibi

Mesleğinde 26 yılı geride bırakan Şıkel, yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı:

Çağla Şıkel: Sustuğum ne varsa anlatmaya hazırım seni sarmaya hevesliyim 44.yaş gününde yaptığı paylaşım itiraf gibi

"Akmasına engel olamadığım gözyaşlarımla, içime sığmayan dolup taşan şefkatimle seni karşılamaya hazır, seni sarmaya hevesliyim…

Çağla Şıkel: Sustuğum ne varsa anlatmaya hazırım seni sarmaya hevesliyim 44.yaş gününde yaptığı paylaşım itiraf gibi

Yeni başlangıçlara gülümsüyorum bugün, hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşündüğüm başlangıçlara… Yaralarımın kabuklarından sıyrılmaya…

Çağla Şıkel: Sustuğum ne varsa anlatmaya hazırım seni sarmaya hevesliyim 44.yaş gününde yaptığı paylaşım itiraf gibi

Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım… Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla !

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