Çağla Şıkel plajda salındı gören bir daha bakmadan duramadı 'Çağla dur zaten ortalık karışık' Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!
2008 yılında Emre Altuğ ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat dünyaya getiren ünlü manken, 2015 yılında şarkıcı eşi ile boşanmıştı. Eski eşler geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla günlerce konuşulmuştu. Emre Altuğ'un "arkadaş değiliz" dediği Çağla Şıkel, Yalıkavak'ta bir otelde görüntülendi. Şıkel, fit vücudu ile tüm bakışları üzerine topladı.
08.08.2022 12:37 - Son Güncelleme: 08.08.2022 12:37