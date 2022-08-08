Vav TV İzle
Haberler Magazin Çağla Şıkel plajda salındı gören bir daha bakmadan duramadı 'Çağla dur zaten ortalık karışık' Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!

Çağla Şıkel plajda salındı gören bir daha bakmadan duramadı 'Çağla dur zaten ortalık karışık' Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!

2008 yılında Emre Altuğ ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat dünyaya getiren ünlü manken, 2015 yılında şarkıcı eşi ile boşanmıştı. Eski eşler geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla günlerce konuşulmuştu. Emre Altuğ'un "arkadaş değiliz" dediği Çağla Şıkel, Yalıkavak'ta bir otelde görüntülendi. Şıkel, fit vücudu ile tüm bakışları üzerine topladı.

08.08.2022 12:37 - Son Güncelleme: 08.08.2022 12:37
Çağla Şıkel plajda salındı gören bir daha bakmadan duramadı ’Çağla dur zaten ortalık karışık’ Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!

Podyumların aranan isimlerinden Çağla Şıkel, yoğun geçen sezonun ardından tatil rotasını Yunanistan'ın renkli ve eğlenceli adası Mikonos'a çevirdi. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen 1997 Türkiye Güzeli, kameralara yakalandı .43 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit haline övgü yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel plajda salındı gören bir daha bakmadan duramadı ’Çağla dur zaten ortalık karışık’ Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!

Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girmişti.

Çağla Şıkel plajda salındı gören bir daha bakmadan duramadı ’Çağla dur zaten ortalık karışık’ Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!

30 yaşında ilk bebeği dünyaya getiren Çağla Şıkel, Uzay'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Çağla Şıkel plajda salındı gören bir daha bakmadan duramadı ’Çağla dur zaten ortalık karışık’ Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!

Şıkel, 2015 yılında ise 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Emre Altuğ ile ayrılık kararı alarak evliliğini sonlandırmıştı.

Çağla Şıkel plajda salındı gören bir daha bakmadan duramadı ’Çağla dur zaten ortalık karışık’ Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü manken, geçtiğimiz günlerde eski eşi Emre Altuğ'un açıklamalarıyla gündem olmuştu.

SON DAKİKA