Çağla Şıkel peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Edis'le yakalanmıştı sosyal medya yıkıldı: "Yeni bir aşk mı?"
Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Edis'le yakalanmıştı, sosyal medya yıkıldı. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Önceki akşam gecelerde yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bıraktı. Ardından sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapan Çağla Şıkel'in fotoğraflarını görenler ünlü mankenin güzelliğinin yanısıra Edis'le arasında bir şey olup olmadığını da sordu.
13.11.2022 16:06 - Son Güncelleme: 13.11.2022 16:20