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Çağla Şıkel paylaştı kimse inanmadı! Çağla Şıkel'in paylaşımı photoshop mu?

Çağla Şıkel, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden. Şıkel'in sevimli bir dostu ile paylaştığı fotoğraf takipçilerini şaşırttı. Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in paylaşımı sonrası sosyal medyada fotoğrafın photoshop olduğu iddia edildi. Bazı takipçileri Şıkel'e 'gerçekse video paylaş' yorumunda bulundu. İşte Şıkel'in sosyal medyada tartışmalara neden olan o paylaşımı...

23.07.2019 23:32 - Son Güncelleme: 24.07.2019 19:51
Çağla Şıkel paylaştı kimse inanmadı! Çağla Şıkel'in paylaşımı photoshop mu?

Çağla Şıkel, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden. Şıkel'in sevimli bir dostu ile paylaştığı fotoğraf takipçilerini şaşırttı. Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in paylaşımı sonrası sosyal medyada fotoğrafın photoshop olduğu iddia edildi. Bazı takipçileri Şıkel'e 'gerçekse video paylaş' yorumunda bulundu. İşte Şıkel'in sosyal medyada tartışmalara neden olan o paylaşımı...

Çağla Şıkel paylaştı kimse inanmadı! Çağla Şıkel'in paylaşımı photoshop mu?

Çağla Şıkel'in sevimli dostu Dut ile paylaştığı fotoğrafın gerçek olduğuna kimse inanmadı. Takipçileri fotoğrafın Photoshop olduğunu savundu.

Çağla Şıkel paylaştı kimse inanmadı! Çağla Şıkel'in paylaşımı photoshop mu?

Bunun üzerine 40 yaşındaki manken Dut ile çekilmiş bir videosunu paylaşıp "Ben size gerçek demiştim ama evet gerçek olamayacak kadar güzel" notu düştü.

Çağla Şıkel paylaştı kimse inanmadı! Çağla Şıkel'in paylaşımı photoshop mu?

İŞTE ÜNLÜLERİN EVCİL HAYVANLARI

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel paylaştı kimse inanmadı! Çağla Şıkel'in paylaşımı photoshop mu?

Azra Akın

"Seni çok özledim... Kalbimden ruhumdan kocaman bir parça kopmuş gibi... Yeri doldurulamaz... Seninle 6 sene nasıl geçmiş... Hayatıma bir melek gelmişti... Beni güldürdün, toparladın, arada bir haddimi bildirdin, umut verdin, hayatımdaki en gerçek şey sendin... Bir sürü macera yasadık... Umarım ben de senin için iyi bir yol arkadaş, aile olabildim... Biliyorum huzurlu bir yerdesin..."

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