Çağla Şıkel oğlu Kuzey’le korkularını yendi! Anne-oğlun o halleri ortalığı salladı! 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ “Annesine çekmiş” demişti...

Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine giren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. 2015'te Altuğ ile yollarını ayıran Şıkel, sosyal medya paylaşımlarında sık sık oğullarına yer verdi. Şıkel, son olarak ise Emre Altuğ'un "Annesine çekmiş" dediği ilk göz ağrısı Kuzey'le soğuğa meydan okuduğu anları paylaştı. Anne-oğlun o hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken paylaşım kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Çağla Şıkel ve oğlu Kuzey Altuğ'un o paylaşımı...