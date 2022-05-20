Çağla Şıkel o sırrı sonunda açıkladı herkes derin bir 'oh' çekti! 43 yaşındaki Çağla'dan yediğinizi bıraktıracak itiraf
Kim olduğunu bilmesek, onun 43 yaşında olduğuna inanmamız çok zor... Yıllardır ekranlarda oyunculuk ve sunuculuk yapan Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı. Bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel'in, buna rağmen koruduğu ve herkesin gıptayla baktığı fiziği herkesçe merak konusu oluyor. Şıkel, sonunda merak edilen form sırlarından bazılarını açıkladı. İşte detaylar...
20.05.2022 11:27 - Son Güncelleme: 20.05.2022 11:27