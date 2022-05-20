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Çağla Şıkel o sırrı sonunda açıkladı herkes derin bir 'oh' çekti! 43 yaşındaki Çağla'dan yediğinizi bıraktıracak itiraf

Kim olduğunu bilmesek, onun 43 yaşında olduğuna inanmamız çok zor... Yıllardır ekranlarda oyunculuk ve sunuculuk yapan Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı. Bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel'in, buna rağmen koruduğu ve herkesin gıptayla baktığı fiziği herkesçe merak konusu oluyor. Şıkel, sonunda merak edilen form sırlarından bazılarını açıkladı. İşte detaylar...

20.05.2022 11:27 - Son Güncelleme: 20.05.2022 11:27
Çağla Şıkel o sırrı sonunda açıkladı herkes derin bir ’oh’ çekti! 43 yaşındaki Çağla’dan yediğinizi bıraktıracak itiraf

Ünlü manken Çağla Şıkel, güzel bir kadın olmanın sıralarını madde madde verdi. İki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, her zaman güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Çağla Şıkel o sırrı sonunda açıkladı herkes derin bir ’oh’ çekti! 43 yaşındaki Çağla’dan yediğinizi bıraktıracak itiraf

Ünlü manken Çağla Şıkel, çok merak edilen sırlarını paylaştı.

Çağla Şıkel o sırrı sonunda açıkladı herkes derin bir ’oh’ çekti! 43 yaşındaki Çağla’dan yediğinizi bıraktıracak itiraf

Nasıl fit ve güzel kaldığını anlatan güzel model, dedikodudan bile uzak durduğunu söyledi.

Çağla Şıkel o sırrı sonunda açıkladı herkes derin bir ’oh’ çekti! 43 yaşındaki Çağla’dan yediğinizi bıraktıracak itiraf

Çağla Şıkel, "Korkunun ecele faydası yok. İyi besleniyorum, erken yatıp, erken kalkıyorum.

Çağla Şıkel o sırrı sonunda açıkladı herkes derin bir ’oh’ çekti! 43 yaşındaki Çağla’dan yediğinizi bıraktıracak itiraf

Kötü arkadaşlıklardan, dedikodulardan uzak duruyorum.

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